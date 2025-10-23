В Казани отметят праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства

В столице Татарстана готовятся к торжествам по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства. Эти праздники установлены в память об освобождении Москвы и России от иноземных захватчиков в 1612 году.

По информации портала «Православие в Татарстане», основные мероприятия пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, который построен на месте обретения чудотворного образа.

3 ноября в 17:00 в Казанском соборе начнется торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Утром 4 ноября состоится традиционный общегородской крестный ход с чтимым образом Богородицы. Шествие пройдет от Благовещенского собора Казанского кремля до Богородицкого мужского монастыря. Начало в 7:30, перед крестным ходом будет совершен молебен Божией Матери.

После встречи святыни на месте ее явления в 9:00 начнется Божественная литургия, которую возглавит сонм архипастырей Русской Православной Церкви. Богослужение пройдет в Казанском соборе, где хранится один из самых почитаемых в России образов Пресвятой Богородицы.

Праздничные мероприятия соберут верующих со всей Казани и республики, чтобы вместе почтить память о событиях, положивших конец Смутному времени и способствовавших укреплению российского государства.