В Казани отремонтировали дороги у школ и лицеев в рамках нацпроекта

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Казани завершили ремонт нескольких важных дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Работы выполнены на 100%.

Обновлённые улицы и объекты:

Улица Курашова (Вахитовский район). Ремонт обеспечил безопасный подъезд к Лицею №131. Уложено новое покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

Улица Товарищеская (Вахитовский район). После капремонта улучшен доступ к школе №98 «Новатор». Полностью реконструировано дорожное полотно, обновлена инфраструктура для пешеходов и велосипедистов.

Улица Рахимова (Московский район). Ремонт провели для комфортного подъезда к Библиотеке №22. Укреплено дорожное покрытие, обновлена разметка и знаки.

Как отметил заместитель министра транспорта РТ Ранис Файзуллин, такой комплексный подход к развитию дорог вокруг школ и детсадов является ключевым для создания безопасной и современной транспортной среды в республике.