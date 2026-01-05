В Казани отремонтировали дороги у школ и лицеев в рамках нацпроекта

news_top_970_100
Город
5 января 2026  11:18
Автор:
Владислав Косолапкин

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Казани завершили ремонт нескольких важных дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Работы выполнены на 100%.

Обновлённые улицы и объекты:

Улица Курашова (Вахитовский район). Ремонт обеспечил безопасный подъезд к Лицею №131. Уложено новое покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

Улица Товарищеская (Вахитовский район). После капремонта улучшен доступ к школе №98 «Новатор». Полностью реконструировано дорожное полотно, обновлена инфраструктура для пешеходов и велосипедистов.

Улица Рахимова (Московский район). Ремонт провели для комфортного подъезда к Библиотеке №22. Укреплено дорожное покрытие, обновлена разметка и знаки.

Как отметил заместитель министра транспорта РТ Ранис Файзуллин, такой комплексный подход к развитию дорог вокруг школ и детсадов является ключевым для создания безопасной и современной транспортной среды в республике.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане спасатели вызволили из снежного плена двух мужчин на снегоходе
На трассе М7 под Мамадышем спасатели согрели и спасли замерзающую семью из Подмосковья
Молодой казанец потерял более миллиона рублей в результате звонка «налоговика»
В Казани на пожаре из-за сигареты пострадал пожилой мужчина
В Казани за сутки в уборке снега было задействовано более 900 единиц техники
Проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань может быть представлен Президенту уже в марте
В Татарстане единовременная выплата новым контрактникам выросла до 2,9 млн рублей
В Казани отремонтировали дороги у школ и лицеев в рамках нацпроекта