В Казани отремонтируют 11 школьных столовых в 2026 году

В 2026 году в Казани капитально обновят 11 школьных пищеблоков. Об этом на деловом понедельнике сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

В ходе ремонта заменят инженерные системы — вентиляцию, электрику, отопление и канализацию, обновят отделку стен и полов, установят новое оборудование: плиты, холодильники, пароконвектоматы, линии раздачи и посудомоечные машины. В обеденных залах обновят дизайн и мебель. После ремонта общее количество посадочных мест увеличится на 152.

На модернизацию из республиканского бюджета направлено 260,4 млн рублей. Еще 39,8 млн добавит департамент на закупку оборудования и 67,2 млн — на мебель, посуду, инвентарь и спецодежду. Мэр Ильсур Метшин отметил важность подготовки кадров: с 1 сентября 107 студентов ресурсного центра, завершивших первый курс, приступят к работе в 20 школах и 21 детском саду. Главам районов поручено контролировать ход работ.