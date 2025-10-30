В Казани отреставрируют дом, где жил Максим Горький

В Казани начинается реставрация исторического здания на улице Пушкина, 24, где в 1884-1885 годах жил молодой Алексей Пешков, впоследствии известный как писатель Максим Горький. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия проводит государственную экспертизу проектной документации.

Трехэтажный дом XIX века, расположенный в знаменитом районе Марусовки, представляет собой образец простой бесстилевой архитектуры с сохранившимися кирпичными стенами сложной конфигурации. Именно жизнь в Марусовке, известной своими тяжелыми бытовыми условиями, позже нашла отражение в произведениях классика.

После завершения реставрационных работ в историческом здании планируется открыть гостиницу с кафе на первом этаже. Проект предполагает бережное сохранение архитектурных особенностей здания при адаптации его к современному использованию.