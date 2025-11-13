В Казани планируют изъять участки на улице Портовой для дорожного строительства

В Казани планируют изъятие трех земельных участков общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров на улице Портовой. Территория будет использована для развития улично-дорожной сети в рамках редевелопмента промышленной зоны.

Согласно опубликованному постановлению мэрии, на одном из изымаемых участков расположено складское помещение площадью 397,3 кв. м. Документ предусматривает трехлетний срок для реализации процедуры изъятия.

Мероприятия проводятся в рамках масштабного проекта преобразования территории бывшей промышленной зоны площадью 287 гектаров. Согласно концепции развития, 72 гектара будут выделены под парковые зоны и озеленение.

Планируемый объем строительства включает около 1,5 млн кв. метров жилой недвижимости и 1,3 млн кв. метров коммерческих площадей. В настоящее время в районе уже реализуются проекты жилой застройки. Расчетная численность будущего населения микрорайона составляет приблизительно 42 тысячи жителей.