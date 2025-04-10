В Казани планируют создать многофункциональный культурно-исторический центр

Институт пространственного планирования Татарстана представил концепцию Центра гостеприимства, культуры и исторического наследия народов республики. Комплекс разместят в Адмиралтейской слободе, рядом с Зилантовой горой, Свято-Успенским монастырем и будущей Соборной мечетью, пишет «Татар-информ».

Проект включает:

Этнографические деревни (татарская, русская и других народов Татарстана), ремесленные слободы и торговую площадь.

Визит-центр «Татарстан будущего» с музеем, экспоцентром и «Шаймиев-центром».

Молодежный кампус с астропарком, технопарком и бизнес-инкубатором.

Фестивальную площадку и водный парк с катком, набережной и ботаническим садом.

Территория будет разделена на две зоны с парковками, прокатом транспорта и пешеходными пространствами.

Инициатива разработана по поручению Рустама Минниханова после его визита в китайский Чэнду. Однако градозащитники выразили сомнения, отметив, что зона допускает только ландшафтные работы, а не масштабное строительство.

Размещение центра в Адмиралтейской слободе, по задумке авторов, оживит исторический район, а удобная транспортная доступность (10 минут от центра Казани) сделает его привлекательным для туристов и жителей.