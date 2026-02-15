В Казани почтили память Мусы Джалиля в день 120-летия поэта

15 февраля 2026  12:04

Утром 15 февраля Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии, татарскому поэту Мусе Джалилю. Мемориальная церемония прошла на площади 1 Мая в Казани в рамках празднования 120-летия со дня его рождения.

В мероприятии приняла участие дочь поэта Чулпан Залилова. Также цветы к подножию монумента возложили Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

