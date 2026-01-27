В Казани подвели итоги конкурса «Мисс Татарстан - 2026»

27 января 2026  00:03

В Казани завершился XXVIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2026». Финал состоялся на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. В заключительном этапе приняли участие 30 конкурсанток из разных районов республики.

По решению жюри, главный титул – «Мисс Татарстан – 2026» — завоевала Амира Шарипова, 18-летняя представительница Нижнекамска.

Звание «Мисс Казань – 2026» присвоено Евгении Петровой, 20-летней участнице из столицы Татарстана.
Титул первой вице-мисс Татарстан – 2026 получила Камила Гаттарова (Зеленодольск).

Второй вице-мисс Татарстан – 2026 стала Кристина Грибакова из Казани.

Конкурсная программа включала этапы дефиле, творческие и интеллектуальные задания. Тематической основой финального шоу в этом году стало восточное направление, отражающее культурные и исторические традиции региона.

