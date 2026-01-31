В Казани получил одобрение проект первого в городе крематория

Проект строительства первого казанского крематория получил положительное заключение государственной экспертизы. Это ключевой этап, который позволяет начать реализацию объекта в соответствии с утверждёнными нормативами.

Крематорий, получивший название «Курган», будет возведён на территории одноимённого мемориального комплекса. Общая площадь застройки составит 1,6 тысячи квадратных метров на участке в 2,5 гектара.

В проекте предусмотрены два зала для прощания, оснащённые современными кремационными установками, а также колумбарий для хранения урн с прахом. Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость строительства оценивается в 400 миллионов рублей, а срок окупаемости проекта может составить порядка 8,5 лет.

Открытие объекта предварительно намечено на 2029 год. В настоящее время ближайшие действующие крематории для жителей Татарстана расположены в Нижнем Новгороде и в городе Сарапул (Удмуртия).