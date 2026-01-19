В Казани построят новый реабилитационный центр для детей с ОВЗ за 20 млн рублей

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани появится современный реабилитационно-инклюзивный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. На его строительство из Фонда президентских грантов выделено 20 миллионов рублей.

Как сообщил мэр города Ильсур Метшин, это будет пятый подобный центр в Казани, но первый, где объединены полноценный реабилитационный блок и ресурсный класс с квалифицированными дефектологами. Проектом предусмотрена работа не только с детьми, но и оказание психологической и консультационной поддержки их родителям.

Центр площадью 400 квадратных метров, полностью адаптированный под безбарьерную среду, будет рассчитан на помощь более чем 500 детям и подросткам от 3 до 18 лет ежегодно. Специалисты будут работать с ребятами, имеющими ментальные, речевые, двигательные и иные нарушения.

По данным властей, на конец 2025 года в Казани проживало более 6,5 тысяч детей с инвалидностью, а по всей республике — около 18 тысяч. Новый центр станет важным звеном в системе помощи таким семьям.