В Казани пресечена деятельность нескольких точек нелегальной торговли

На улице Фучика в Казани проведена масштабная операция по пресечению несанкционированной торговой деятельности. В ходе рейда было изъято более 300 килограммов плодоовощной продукции по адресу ул. Фучика, 34, а также конфискован грузовой автомобиль «Газель» с двумя тоннами капусты.

Как сообщил глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов, ситуация с нелегальной торговлей в некоторых районах города требовала решительных мер. «Проблема сопровождалась антисанитарией и загрязнением территорий. Теперь, с новыми полномочиями, мы можем действовать более эффективно», — отметил чиновник.

Салихов подчеркнул, что расширение компетенций позволяет изымать не только товарную продукцию, но и транспортные средства нарушителей, что существенно затрудняет возобновление незаконной деятельности.