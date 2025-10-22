В Казани пройдет акция для желающих стать донорами костного мозга

news_top_970_100
Город
22 октября 2025  13:29
Автор:
Владислав Косолапкин

В эту пятницу, 24 октября, в Казани состоится специальная акция по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга. Стать потенциальным донором сможет любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Акция пройдет с 9:00 до 13:00 в плазмоцентре «Росплазма» по адресу: ул. Островского, 69. Для участия необходимо принести с собой паспорт и СНИЛС.

Процедура вступления в регистр проста и безопасна:

Осмотр врачом

Забор небольшого образца крови из вены

Специальной подготовки не требуется - достаточно желания помочь людям, нуждающимся в трансплантации костного мозга.

Каждый новый донор увеличивает шансы на спасение жизни пациентов с онкологическими и генетическими заболеваниями крови.

news_right_column_240_400
Новости
УМВД Казани опровергло информацию о похищении девушки в ЖК «Родина»
Все 65 территориальных избиркомов Татарстана будут обновлены до конца года
В Казани стали чаще жениться и рожать детей
В Казани стали чаще жениться и рожать детей
В Татарстане ввели единовременные выплаты для детей военнослужащих, служащих за рубежом
В казанское метро вернулся обновленный поезд «Русич» после капитального ремонта
В Казани готовится премьера спектакля о поэте Роберте Миннуллине
Школьные библиотеки Татарстана поборются за звание лучших в России
Удаленно работающие сотрудники есть в 4 из 10 компаний