В Казани пройдет международный энергетический форум в 2026 году

С 1 по 3 апреля 2026 года в Татарстане пройдет Казанский международный электроэнергетический форум «Энергопром». Мероприятие, которое впервые получит федеральный статус, состоится на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо».

Форум позиционируется как ключевая площадка для решения задач развития электроэнергетики и реализации Энергетической стратегии России до 2050 года. Традиционно в мероприятии принимают участие делегации из Беларуси, Индии, Ирана, Китая и стран Центральной Азии.

В рамках деловой программы запланирована специализированная выставка, где компании смогут продемонстрировать свои разработки и установить прямые контакты с целевой аудиторией. Министерство промышленности и торговли Татарстана приглашает предприятия энергетического сектора к участию в форуме.