В Казани пройдут Дни культуры Северо-Казахстанской области

Город
27 октября 2025  14:52

30 и 31 октября в Казани состоятся Дни культуры Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Мероприятия пройдут при участии официальной делегации во главе с акимом области Гауезом Нурмухамбетовым и Генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова.

Программа откроется 30 октября церемонией возложения цветов к монументу Абая Кунанбаева. В этот же день в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» начнет работу выставка «Ботай-Улы дала мәдәнияте», представляющая 46 работ, включая археологические артефакты, реконструкции древних жилищ и интерактивные зоны.

В Национальной библиотеке РТ откроется выставка «Литературный небосвод Казахстана» и будет подписан договор о сотрудничестве между библиотеками двух регионов. Завершатся Дни культуры гала-концертом творческих коллективов Северо-Казахстанской области в Татарском государственном театре драмы и комедии им. К. Тинчурина.

