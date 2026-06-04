В Казани пройдёт фестиваль «Манзара»: сказки, ремёсла и более 500 участников

В Старо-Татарской слободе 5 июня развернётся фестиваль народной культуры «Манзара». Гостей ждут на улице Каюма Насыри с 11:00 до 22:00.

В программе: театрализованные и хореографические постановки творческих коллективов Татарстана, ярмарка народных промыслов и ремёсел Поволжья, детская игровая зона, передвижные ремесленные мастерские и национальная фотосессия.

На семи исторических площадках слободы организаторы создадут этническое пространство. Вдоль пешеходной улицы Каюма Насыри развернётся выставка-ярмарка изделий ручной работы и сувениров от местных мастеров.

Всего в фестивале примут участие более 500 представителей творческих коллективов и ремесленников со всей республики. Для посетителей подготовили розыгрыши подарков от народных брендов.

Ярмарка начнётся в 10:00 и продлится до 22:00. Вход на мероприятие свободный.

Проект реализуется при поддержке Министерства по делам молодёжи Татарстана и Дирекции по развитию исторических слобод Казани.