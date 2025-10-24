В Казани произошло смертельное ДТП в Авиастроительном районе

Город
24 октября 2025  08:17

Вечером 23 октября в Казани на улице Ленинградской произошло смертельное ДТП. Около 18:10 автомобиль Ford Fusion совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 62-летняя женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения транспорта, нарушив правила дорожного движения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков.

За рулем автомобиля находился 39-летний житель Авиастроительного района с водительским стажем более 20 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

