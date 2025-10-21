В Казани произошло жестокое нападение на девушку в жилом комплексе «Родина»

В социальных сетях распространяется шокирующее видео с камер наблюдения, запечатлевшее нападение на молодую женщину в казанском жилом комплексе «Родина». Инцидент произошел сегодня ночью.

На записи видно, как девушка бежала к подъезду своего дома, когда за ней начал преследование мужчина в темной одежде. Нападавший догнал жертву, схватил ее за волосы, силой повалил на землю и начал избивать. После этого он по телефону вызвал сообщника, который ожидал неподалеку. Вместе они принудительно увезли пострадавшую в неизвестном направлении.

Пресс-служба УМВД России по Республике Татарстан подтвердила, что по факту происшествия проводится проверка. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Полиция обращается к очевидцам происшествия с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в установлении личности нападавших и местонахождения похищенной девушки.