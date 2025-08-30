В Казани прошел фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!»

В этом году фестиваль проводится в 40 раз, и он уже давно стал «визитной карточкой» празднования Дня Республики и города Казани.

Сегодня масштабный праздник собрал на сцене у старого здания театра им. Г. Камала более 1000 профессиональных и самодеятельных гармонистов и фольклорных ансамблей из Татарстана и многих регионов России, десятки тысяч зрителей.

- Так приятно собраться всем вместе, чтобы показать наше единство. Всегда говорим: Казань ждет гостей не только в день своего рождения, но и все 365 дней в году! — подчеркнул вице-премьер РТ, председатель нацсовета всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, открывая фестиваль.

После концерта прошло праздничное шествие гармонистов по улице Баумана до Казанского кремля.