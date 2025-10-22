Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие во Всероссийском семинаре-совещании руководителей подразделений собственной безопасности органов внутренних дел. Мероприятие прошло на базе Казанского юридического института МВД России с участием представителей правоохранительных ведомств страны и делегаций МВД из шести государств СНГ.

Семинар открыл начальник Главного управления собственной безопасности МВД России Александр Макаров. Он отметил, что всероссийский формат такого мероприятия проводится впервые с 2014 года, что связано со значительными изменениями в государстве и необходимостью обновления подходов к обеспечению внутренней безопасности.

Алексей Песошин, приветствуя участников от имени правительства Татарстана, подчеркнул особое внимание, которое уделяется в республике поддержке правоохранительных органов. "При содействии Раиса Татарстана Рустама Минниханова для сотрудников МВД предусмотрены дополнительные социальные меры – ежемесячные, ежеквартальные и единовременные выплаты", — сообщил премьер-министр.

Глава правительства РТ также рассказал о ежегодном конкурсе "Территория закона", который проводится с 2007 года для поощрения муниципальных руководителей, предприятий и образовательных учреждений, активно участвующих в обеспечении общественной безопасности.

Песошин отмет keyчевую роль подразделений собственной безопасности в структуре МВД, выразив уверенность, что профессиональный диалог в рамках семинара будет способствовать повышению эффективности правоохранительных органов.

Главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов добавил, что подобные форумы создают уникальные условия для обмена лучшими практиками и выработки единых стандартов в работе подразделений безопасности.