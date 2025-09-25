В Казани прошли традиционные Якуповские чтения

25 сентября 2025  18:13

В мечети Марджани состоялась научная конференция «XIV Якуповские чтения», организованная Духовным управлением мусульман РТ и Российским исламским институтом. Мероприятие было приурочено к 1500-летию Пророка Мухаммада, 255-летию Апанаевской мечети и 35-летию издательства «Иман».

Участники конференции обсудили вклад религиозного деятеля Валиуллы Якупова в сохранение татарско-мусульманской идентичности. Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов отметил просветительскую деятельность Якупова, подчеркнув его борьбу с религиозным экстремизмом через образование.

В рамках мероприятия работали тематические секции, посвященные наследию богослова и истории Апанаевской мечети, где он служил имам-хатыбом. Также состоялось награждение победителей литературного конкурса «Таян Аллаһка».

Валиулла Якупов (1963-2012) известен как основатель издательства «Иман», разработчик образовательных стандартов для религиозных учебных заведений и один из инициаторов возрождения медресе «Мухаммадия».

