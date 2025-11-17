В Казани проходит международный фестиваль национальных культур «Восточный базар»

Мероприятие объединило представителей 40 государств, включая 30 исламских стран, и 20 регионов России, став важной площадкой для культурного обмена и народной дипломатии.

Генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов подчеркивает, что «базар исторически является социальным институтом дипломатии и культуры». В преддверии 2026 года, когда Казань станет культурной столицей исламского мира, фестиваль демонстрирует готовность города к международному диалогу. Церемония открытия с участием иностранных консулов прошла в Казанской ратуше.

Программа включает не только музыкальные выступления, но и научную конференцию с участием 200 исследователей. Особое внимание уделяется арабской культуре — впервые введен арабский язык как официальный язык фестиваля. Подписано соглашение о сотрудничестве с Дирекцией международных фестивалей Узбекистана.

Как отметил заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, фестиваль стал инструментом народной дипломатии, способствующим укреплению связей между Россией и Восточным миром. Мероприятие демонстрирует историческую роль Татарстана как моста между Востоком и Западом.