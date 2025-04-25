В Казани проходит смотр-конкурс школьных музеев

В музее «Родина» школы №22, что в Дербышках, состоялся выездной этап городского смотра-конкурса школьных музеев Казани. Смотр-конкурс проходит под девизом «Памяти вашей будем достойны!» и посвящен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Специалисты управления образования города, Детского центра творчества им. А.Алиша познакомились со школьным музеем. Гости подчеркнули, что особенность школьного музея в том, что ребенок выступает как активный его создатель и сотрудник, который проявляет себя в различных направлениях музейной деятельности: поисково-исследовательской, массово-просветительской, экспозиционно-выставочной. Школьники с интересом занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией подлинных документов истории школы, разрабатывают экскурсии по школьному музею и проводят различные мероприятия. В процессе работы дети познают важность коллективной деятельности.

Музей «Родина» открыт 9 мая 1965 года. На церемонии открытия присутствовали более 100 человек: участники войны, труженики тыла, ученики и родители. Открывал музей рабочий КОМЗа, фронтовик, Герой Советского Союза Петр Алексеевич Полушкин.

Центральное место в музее «Родина» занимает экспозиция, рассказывающая о жизни и подвиге Николая Дмитриевича Липатова, который 13 августа 1944 года повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуру вражеского пулеметного дзота. Члены совета музея разыскали однополчан Липатова, ветеранов 973-го артиллерийского полка 160-й Брестской Краснознаменной стрелковой дивизии. В музее хранится карта боевого пути дивизии.

История поселка Дербышки напрямую связана с Ленинградом. В июле 1941 года в поселок из города на Неве был эвакуирован Государственный оптико-механический завод. Первый эшелон отправился из Ленинграда 21 июля, а всего в Дербышки прибыло семь эшелонов. К январю 1942 года все прибывшие ленинградцы были обеспечены жильем, а завод, несмотря на трудности военного времени, с каждым годом увеличивал выпуск продукции для фронта. Люди жили, работали и продолжали верить в победу!

Среди жителей Дербышек немало героев Сталинградской битвы. Когда на Мамаевом кургане в самый напряженный момент боя прекратилась связь, связист 308-й стрелковой дивизии девятнадцатилетний Матвей Путилов отправился ликвидировать разрыв провода. При восстановлении поврежденной линии связи он был дважды ранен, сильно пострадали руки. Теряя сознание, он крепко зажал зубами концы провода. Связь была восстановлена. За этот подвиг Матвей Путилов был посмертно награжден орденом Отечественной войны. Его катушка связи передавалась лучшим связистам 308-й дивизии.

В музее есть стенд, посвященный выпускникам школы - участникам СВО. Почтили память минутой молчания Героя Росгвардии Аделя Рафаиловича Шамгунова, которому 9 апреля исполнилось бы 33 года. Он учился в этой школе, потом окончил Всероссийский государственный университет юстиции. Погиб 26 марта 2022 года, спасая товарищей. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 29 апреля 2022 года старший сержант Адель Шамгунов награжден орденом Мужества (посмертно).

Равиля Мубаракшина