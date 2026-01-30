В Казани с 18:00 часов вводят план «Буран» из-за сильного снегопада

Власти Казани приняли решение о введении плана «Буран» на фоне продолжающихся обильных осадков. Особый режим начнет действовать с 18:00, сообщает сайт администрации.

В период его действия жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в часы пик будет усилена работа метрополитена – на линию выйдет больше поездов.

Коммунальные службы уже переведены на усиленный режим. За последние сутки с улиц вывезли 15,5 тыс. тонн снега, в уборке задействованы около тысячи единиц спецтехники и более 680 дорожных рабочих. Все восемь снегоплавильных пунктов работают без перерывов. В последний раз план «Буран» в Казани вводился в начале января.