В Казани с 18:00 часов вводят план «Буран» из-за сильного снегопада

news_top_970_100
Город
30 января 2026  14:47

Власти Казани приняли решение о введении плана «Буран» на фоне продолжающихся обильных осадков. Особый режим начнет действовать с 18:00, сообщает сайт администрации.

В период его действия жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в часы пик будет усилена работа метрополитена – на линию выйдет больше поездов.

Коммунальные службы уже переведены на усиленный режим. За последние сутки с улиц вывезли 15,5 тыс. тонн снега, в уборке задействованы около тысячи единиц спецтехники и более 680 дорожных рабочих. Все восемь снегоплавильных пунктов работают без перерывов. В последний раз план «Буран» в Казани вводился в начале января.

news_right_column_240_400
Новости
Невидимый художник: как создают магию театрального света
Невидимый художник: как создают магию театрального света
Школы Казани 31 января переходят на дистанционный формат обучения
Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026
Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026
Ирада Аюпова: Наше культурное наследие формировали величайшие люди
Ирада Аюпова: Наше культурное наследие формировали величайшие люди
В Татарстане растет спрос на кадастровые услуги: выездной прием и льготы для участников СВО
Цифра вместо очереди: как изменилась работа с недвижимостью в Татарстане в 2025 году
Тренер вратарей «Рубина» перешел в «Оренбург»
В Казани с 18:00 часов вводят план «Буран» из-за сильного снегопада