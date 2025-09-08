В Казани состоится фестиваль «Аксенов-фест» с акцентом на документалистику

С 17 по 20 сентября в столице Татарстана пройдет ежегодный фестиваль «Аксенов-фест», посвященный в этом году документальным жанрам. Тематическая направленность события обозначена как «ДокПроза. ДокКино. ДокТеатр. Одновременно и врозь».

Мероприятия фестиваля будут организованы на девяти площадках города, включая Дом Аксенова, Национальную библиотеку Татарстана, Казанскую ратушу, сад Рыбака, сад Аксенова и парк «Елмай». Традиционная церемония вручения премии «Звездный билет» пройдет в ратуше с участием музыканта Евгения Моргулиса.

В программе фестиваля заявлены известные писатели, поэты и кинематографисты, среди которых Евгений Попов, Дмитрий Воденников, Анна Баснер, французский автор Ив Готье и другие представители творческой интеллигенции. Мероприятие направлено на развитие межкультурного диалога и поддержку современных форм документального искусства.