В Казани стартовала акция «Татарча диктант»

Город
14 ноября 2025  14:21

В Казанском федеральном университете дан старт масштабной образовательной акции по проверке грамотности на татарском языке. В Институте филологии и межкультурной коммуникации участники написали диктант по отрывку из произведения классика татарской литературы Каюма Насыри «Кабуснамэ».

Текст для диктанта прозвучал в исполнении доктора филологических наук Фоата Галимуллина. Акция имеет международный охват: 15 ноября к ней присоединятся регионы России, а 16 ноября - зарубежные страны.

География проекта впечатляет: организовано почти 7 тысяч площадок в 68 субъектах Российской Федерации и 26 иностранных государствах, включая страны Европы и Ближнего Востока. Проверкой работ, написанных в Казани, займутся специалисты ИФМК, тогда как диктанты из других локаций будут оцениваться местными экспертами. На анализ текстов отведен один месяц.

Организаторами просветительской инициативы выступили Всемирный форум татарской молодежи, Всемирный конгресс татар при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и КФУ.

