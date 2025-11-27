В Казани стартовала конкурсная программа «Российской студенческой весны»

27 ноября 2025  09:54

В Казани дан старт основным конкурсным испытаниям Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Только за первый день состоялось более 400 выступлений творческой молодежи со всей страны.

Наиболее популярными среди участников стали вокальное и танцевальное направления. Зрители и жюри увидели 120 вокальных номеров и 82 хореографические постановки. Также свои таланты продемонстрировали представители инструментального жанра, театра и оригинального жанра.

Особый интерес вызвало направление «Диджеинг», где 12 участников представили двухчасовую программу. «Это два часа качественной музыки», — отметила руководитель административно-концертной службы фестиваля София Воронина.

Параллельно с конкурсными просмотрами проходит насыщенная образовательная программа. Для участников организованы мастер-классы от ведущих экспертов индустрии, включая представителей киностудии «Союзмультфильм».

Фестиваль продлится до 28 ноября, когда будут объявлены имена победителей. Все трансляции доступны в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

От банки до матраса: что ценного можно найти на мусорке?
Проблемы поселка Константиновка: опасный мост, отсутствие тротуаров и ответ исполкома