В Казани стартует ежемесячная ярмарка «Изобилие» в поддержку местных производителей

20 сентября 2025  15:48

С 24 по 28 сентября 2025 года в фойе Дворца спорта (ул. Московская, 1) пройдет первая сессия ежемесячного торгового фестиваля «Изобилие». Мероприятие направлено на поддержку малого и среднего бизнеса Татарстана и развитие выставочной деятельности в регионе.

В программе ярмарки — широкий ассортимент товаров местного производства: продукты питания, текстильные изделия, изделия народных промыслов. Первый день работы будет сопровождаться концертной программой «Изобилие Творчества» с участием местных артистов.

Ярмарка будет работать ежемесячно по установленному графику:

  • Сентябрь: 24-28
  •  Октябрь: 22-26
  •  Ноябрь: 26-30
  •  Декабрь: 17-21

Мероприятие проводится при поддержке ключевых министерств и ведомств республики. Представители бизнеса могут подать заявки на участие через официальный сайт фестиваля.

