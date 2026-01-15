В Казани тепловые сети проверят с воздуха с помощью инфракрасной аэросъемки

В столице Татарстана планируют использовать авиацию для обследования тепловых сетей. Как следует из технического задания тендера, на эти цели может быть направлено до 8,3 миллиона рублей.

Работы включают тепловую инфракрасную аэросъёмку с использованием специального оборудования на площади 105 квадратных километров. Заказчиком выступает компания, отвечающая за эксплуатацию городских теплосетей.

Метод позволяет находить скрытые дефекты и участки с высокими теплопотерями без раскопок и нарушения инфраструктуры. Полученные данные помогут точнее планировать программы ремонта и модернизации оборудования. Срок выполнения работ — до конца сентября 2026 года.