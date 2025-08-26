В Казани трамвай сбил пешехода насмерть на проспекте Ямашева

26 августа 2025  09:00

Вечером 25 августа 2025 года на проспекте Ямашева в Казани произошло смертельное ДТП с участием трамвая и пешехода. По предварительным данным, пожилой мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, где был сбит трамваем модели АКСМ.

Транспортное средство следовало по маршруту от улицы Фатыха Амирхана в направлении улицы Адоратского. Как отмечают в правоохранительных органах, водитель трамвая действовал в соответствии с правилами дорожного движения, однако не смог избежать столкновения из-за внезапного появления пешехода на проезжей части.

Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.

