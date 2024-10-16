В Казани три автомобиля столкнулись и парализовали движение на улице Космонавтов

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Город
16 октября 2024  09:51
Автор:
Назиля Фахрутдинова

На улице Космонавтов в Казани сегодня утром произошло столкновение трех автомобилей, что привело к значительным заторам в направлении Советской площади. ДТП случилось вблизи пересечения с улицей Патриса Лумумбы.

Из-за сформировавшейся пробки движение затруднено на протяжении шести километров, начиная от Мамадышского тракта. По информации сервиса «Яндекс.Карты», очевидцы сообщают, что проехать по улице Космонавтов возможно лишь по встречной полосе, так как три столкнувшихся автомобиля заблокировали остальные стороны дороги.

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Новости
В Казани три автомобиля столкнулись и парализовали движение на улице Космонавтов
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