В Казани три автомобиля столкнулись и парализовали движение на улице Космонавтов

На улице Космонавтов в Казани сегодня утром произошло столкновение трех автомобилей, что привело к значительным заторам в направлении Советской площади. ДТП случилось вблизи пересечения с улицей Патриса Лумумбы.

Из-за сформировавшейся пробки движение затруднено на протяжении шести километров, начиная от Мамадышского тракта. По информации сервиса «Яндекс.Карты», очевидцы сообщают, что проехать по улице Космонавтов возможно лишь по встречной полосе, так как три столкнувшихся автомобиля заблокировали остальные стороны дороги.