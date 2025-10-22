В Казани участились случаи отравления угарным газом из-за опасного обогрева квартир

Этой осенью в столице Татарстана зафиксировали три случая отравления угарным газом в многоквартирных домах. Причиной стало использование газовых плит и духовок для обогрева помещений.

Специалисты предупреждают: такой способ обогрева крайне опасен. При работе газовых приборов в закрытом помещении снижается уровень кислорода и накапливается угарный газ. Этот токсичный газ не имеет цвета и запаха, но может привести к тяжелым последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода.

Газовые плиты и духовки предназначены исключительно для приготовления пищи. Для обогрева квартир следует использовать только специальные обогреватели или центральное отопление.

По данным Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани, с начала 2025 года в городе отравились угарным газом 19 человек, среди которых трое детей.

При первых признаках отравления (головная боль, головокружение, тошнота) необходимо:

Немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112

Обеспечить доступ свежего воздуха

Вывести пострадавших на улицу

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности и не использовать газовое оборудование для обогрева помещений.