В Казани увековечат память художника Петра Сперанского

В столице Татарстана появится мемориальная доска, посвященная Петру Сперанскому — одному из ключевых деятелей республиканского искусства. Решение об установке памятного знака утвердил Кабинет министров РТ.

Доску разместят на доме № 54 по улице Карла Маркса, где художник жил в 1930–1940-е годы. Надпись будет выполнена на русском и татарском языках и напомнит о годах жизни и профессиональных заслугах мастера.

Петр Сперанский — заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник ТАССР, ученик Николая Фешина и Павла Бенькова. Он считается основателем театрально-декорационного направления в Татарстане, долгие годы работал главным художником Татарского академического театра и театра оперы и балета, а также занимался архитектурой и преподаванием.

Установка мемориальной доски призвана подчеркнуть вклад Сперанского в формирование художественной школы и театральной культуры республики.