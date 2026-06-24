В Казани в июле пройдет выставка яхт и катеров

С 3 по 5 июля в Казани, в яхт-клубе «Призма» на полуострове Локомотив, в пятый раз состоится выставка яхт и катеров на воде. Как отметили в Минпромторге РТ, ежегодно мероприятие привлекает все больше экспонентов и демонстрирует рост числа перспективных моделей.

В этом году свою продукцию представят татарстанские компании — Searene Yachts, Spinch, «Триера», Magniff, а также производители из Самарской и Кировской областей, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Красноярска и Владивостока. Гости смогут ознакомиться с катерами, лодками и сопутствующими товарами, а также получить консультации по транспортировке, хранению и страхованию судов.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте. Режим работы: 3 июля — с 12:00 до 18:00, 4 и 5 июля — с 10:00 до 18:00 и до 16:00 соответственно.