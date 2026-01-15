В Казани в ночь на 16 января будут убирать снег с муниципальных парковок

15 января 2026  21:45

Власти Казани объявили о проведении ночных работ по очистке муниципальных парковочных зон от снега. Уборка запланирована с 15 на 16 января, чтобы создать меньше неудобств для автомобилистов.

Первыми с 21:00 до 23:00 очистят платную парковку №208 и участок улицы Шамиля Усманова. Затем, с 21:00 до 6:00, техника приступит к уборке парковок на центральных улицах города, включая Дзержинского, Чернышевского, Толстого, Коротченко, Сары Садыковой, Галиасгара Камала, Петербургскую, Гаяза Исхаки и Зинина.

Водителей просят заранее освободить парковочные места в указанных зонах, чтобы не мешать спецтехнике.

