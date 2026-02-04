В Казани временно остановили движение нескольких троллейбусов и трамвая

В Казани введены временные ограничения на движение ряда маршрутов электротранспорта. Как сообщает городское предприятие «Метроэлектротранс», с сегодняшнего дня приостановлена работа троллейбусных маршрутов № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 и трамвайного маршрута № 4.

Причиной стали недавние аномальные морозы, которые привели к повреждениям контактной сети, питающей троллейбусы и трамваи. Для обеспечения безопасности пассажиров и проведения необходимого ремонта движение по указанным маршрутам временно прекращено.

В «Метроэлектротрансе» подчеркивают, что ограничения носят временный характер. Все усилия направлены на скорейшее устранение неисправностей и восстановление работы электротранспорта в обычном режиме. На время ремонта пассажирам рекомендуется пользоваться альтернативными видами транспорта — автобусами, метро или такси.