На трассе М-5 через Татарстан сняты ограничения для большегрузов и автобусов

4 февраля 2026  08:35
Автор:
Владислав Косолапкин

На федеральной трассе М-5 «Урал», проходящей через территорию Республики Татарстан, сняты все ранее введенные погодные ограничения для большегрузного и пассажирского транспорта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Движение для всех типов транспортных средств, включая автобусы, грузовики и такси, было полностью восстановлено сегодня, 4 февраля, в 7 часов утра, как и планировалось ранее.

Напомним, ограничения были введены накануне на четырёх участках автодороги из-за сложных метеоусловий, связанных со снегопадами и ухудшением видимости, для обеспечения безопасности. Теперь погодная ситуация на трассе нормализовалась, что позволило возобновить нормальный режим движения.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям.

