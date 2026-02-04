Власти Татарстана оспорили вердикт эксперта: дом Гуревича в Казани может стать памятником

Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Республики Татарстан не согласился с заключением независимого эксперта, который рекомендовал не включать в реестр памятников здание на улице Астрономической, 6 в Казани, известное как дом Гуревича. Ведомство направило акт историко-культурной экспертизы на доработку.

Эксперт Александр Мартынов пришел к выводу, что построенный в 1881 году дом не обладает достаточной ценностью для статуса памятника. Однако специалисты комитета оценили здание иначе. По мнению председателя ведомства Ивана Гущина, объект сохраняет значительную архитектурно-художественную ценность, несмотря на утрату интерьеров и изменения планировки в более поздние годы.

«Она выражена в оригинальной объемно-пространственной композиции здания, фасадных решениях и характере декоративного убранства, что является основанием для продолжения работы по его государственной охране», – подчеркнул Гущин.

Таким образом, комитет намерен продолжить процедуру признания здания выявленным объектом культурного наследия, основываясь на своей профессиональной оценке. Теперь эксперту Александру Мартынову предстоит доработать свое заключение с учетом доводов государственного органа.

Дом был построен в 1881 году по проекту губернского архитектора Петра Романова для коллежского регистратора Дмитрия Гуревича. Дополнительную историческую ценность ему придает тот факт, что в 1892 году его приобрел известный казанский купец и меценат Яков Шамов, глава федосеевской старообрядческой общины, открывший здесь хлебную лавку.