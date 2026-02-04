В Татарстане можно заменить срочную службу на контракт в войска дронов с выплатой до 2,9 млн рублей

Призывники Татарстана получили уникальную возможность: проходить военную службу не по призыву, а по контракту в новом роде войск — Войсках беспилотных систем. Как рассказал офицер пункта отбора в Казани Егор Горячев, это позволяет совместить службу с получением востребованной специальности и права на льготы.

Ключевое отличие заключается в условиях. Минимальный срок контракта, как и срочной службы, составляет один год. Однако из этого времени от полутора до трёх месяцев уходит на обучение управлению беспилотниками — летающими, наземными и морскими. После окончания контракта военнослужащий получает статус ветерана боевых действий со всеми положенными льготами и выплатами, а также может уволиться.

Стимулом для выбора такого пути служит одна из самых высоких в России единовременных выплат за подписание контракта, действующая в Татарстане с 1 января 2026 года. Она составляет 2,9 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей выделяет бюджет республики, а 400 тысяч — Министерство обороны РФ.

Для предварительного отбора кандидатов в Татарстане работает специальная линия: нужно набрать номер 117 и после соединения нажать кнопку 4. В случае соответствия базовым параметрам контактные данные кандидата будут переданы специалисту пункта отбора для дальнейшей работы.