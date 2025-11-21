В Казани вручили «Золотую Звезду» родным героя России Эдуарда Сабирова

news_top_970_100
Республика
21 ноября 2025  16:42
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани состоялась торжественная церемония вручения медали «Золотая Звезда» родным гвардии капитана Эдуарда Сабирова, посмертно удостоенного звания Героя России. В мероприятии приняли участие врио командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Александр Корнев и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Губернатор Соколов заверил семью героя, что память об Эдуарде Сабирове будет увековечена на его малой родине: «В ближайшее время будет открыта памятная табличка на школе, где он учился, а также появится "парта героя"». Обращаясь к сыну погибшего военнослужащего Дамиру, Соколов сказал: «Твой отец – герой, и тебе расти с пониманием, что ты сын героя».

Эдуард Сабиров родился в 1997 году в поселке Красная Поляна Кировской области. После окончания Михайловской военной артиллерийской академии он служил в 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Офицер погиб 7 октября 2024 года при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, руководя огнем батареи под постоянными обстрелами.

news_right_column_240_400
Новости
За неделю в Татарстане сильнее всего подешевел бензин АИ-92
«Я рисую маму»
«Я рисую маму»
В Казанском Эрмитаже введут сеансовое посещение выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века»
В Казани вручили «Золотую Звезду» родным героя России Эдуарда Сабирова
Полицейские Татарстана задержали в Башкирии водителя без прав после погони со стрельбой
В Агрызском районе спасатели ищут рыбака, пропавшего пять дней назад
Более 55 гуманитарных грузов отправило ДУМ РТ бойцам в этом году
Более 55 гуманитарных грузов отправило ДУМ РТ бойцам в этом году
Предпринимателей Татарстана приглашают на семинар по налоговым изменениям 2026 года