В Казани вручили «Золотую Звезду» родным героя России Эдуарда Сабирова

В Казани состоялась торжественная церемония вручения медали «Золотая Звезда» родным гвардии капитана Эдуарда Сабирова, посмертно удостоенного звания Героя России. В мероприятии приняли участие врио командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Александр Корнев и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Губернатор Соколов заверил семью героя, что память об Эдуарде Сабирове будет увековечена на его малой родине: «В ближайшее время будет открыта памятная табличка на школе, где он учился, а также появится "парта героя"». Обращаясь к сыну погибшего военнослужащего Дамиру, Соколов сказал: «Твой отец – герой, и тебе расти с пониманием, что ты сын героя».

Эдуард Сабиров родился в 1997 году в поселке Красная Поляна Кировской области. После окончания Михайловской военной артиллерийской академии он служил в 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Офицер погиб 7 октября 2024 года при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, руководя огнем батареи под постоянными обстрелами.