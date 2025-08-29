В Казани введена в эксплуатацию новая детская поликлиника в рамках нацпроекта

Детская городская поликлиника № 11 в жилом комплексе «Волжские просторы» получила заключение о соответствии от Госстройнадзора Татарстана. Объект, построенный в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», расположен на Оренбургском тракте в Приволжском районе Казани.

Строительство осуществлялось Главным инвестиционно-строительным управлением РТ при проектировании ГУП «Татинвестгражданпроект» и подрядчике ООО СФ «Таш». Ввод объекта в эксплуатацию состоялся в рамках реализации демографической стратегии республики, о необходимости которой ранее заявлял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что на недавней коллегии Минздрава РТ глава республики акцентировал внимание на критическом снижении рождаемости первых детей — с 23 до 14 тысяч. Новая поликлиника станет частью инфраструктурного решения для улучшения медицинского обслуживания и поддержки семей с детьми.