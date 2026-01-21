В Казани введут частичные ограничения движения на Проспекте Победы

В Казани в ближайшее время введут временные ограничения движения на одном из участков Проспекта Победы. Это связано с необходимостью проведения строительных работ по прокладке газопровода и устройству приямков.

С 9:00 до 13:00 26 и 27 января будет частично перекрыта проезжая часть в районе дома №159 по направлению к улице Аграрной. Здесь будет установлена спецтехника.

Также в этом же районе будет действовать более длительное ограничение: с 9:00 26 января до 17:00 12 марта 2026 года движение транспорта будет частично сужено.