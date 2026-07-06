В Казани выделили почти 13 млн рублей на работу для подростков

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Город
6 июля 2026  12:55

В столице Татарстана стартовала программа летней занятости несовершеннолетних. Служба занятости заключила договоры с тремя десятками предприятий – на сегодняшний день уже 371 подросток устроился на заводы "Элекон", "Казанькомпрессормаш", Казанский электромеханический завод, а также в Аквапарк и отель "Ривьера".

Дополнительно из городского бюджета профинансировано создание 150 мест в подростковых клубах Казани. До конца года планируется трудоустроить около тысячи школьников в возрасте от 14 до 18 лет – на эти цели заложено 12,7 миллиона рублей.

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