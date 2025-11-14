В Казани выставили на продажу ВАЗ-2107 с редким номером за 950 тысяч рублей

14 ноября 2025  07:36

На автомобильном рынке Казани появилось необычное предложение – ВАЗ-2107 2008 года выпуска с пробегом всего 18,5 тыс. км оценили в 950 тысяч рублей. Согласно информации из объявления, 17-летний автомобиль сохранил минимальный пробег за все время эксплуатации.

Особенностью транспортного средства является номерной знак с комбинацией «777», что, по мнению продавца, существенно повышает коллекционную ценность лота. «Жигули» седьмой модели представляют собой один из последних представителей классического семейства АвтоВАЗа.

Модель ВАЗ-2107, выпускавшаяся с 1982 по 2012 год, считается преемником «тройки» (ВАЗ-2103) и завершающим этапом развития заднеприводной «классики» отечественного автопрома.

Новости
Опасное самолечение, или Как народные средства могут навредить при гриппе и ОРВИ
«Рубин» пригласил защитника на просмотр, «Спартак» уволил тренера: что происходит в РПЛ?
