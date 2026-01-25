В Казани за год в четыре раза вырос спрос на нехудожественную литературу

Согласно исследованию торговой платформы «Авито», рынок книжной торговли в Казани в 2025 году продемонстрировал значительный рост. Общий объём продаж книг увеличился на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Изображение сгенерировано ИИ

Наиболее заметным трендом стал всплеск интереса к нехудожественной литературе, продажи которой выросли в четыре раза. Лидерами в этой категории стали книги для родителей — спрос на них увеличился в 8,5 раз. В восемь раз чаще покупали литературу о культуре, искусстве и моде. Значительный рост показали также философские, социологические и религиозные издания — их продажи выросли в 7,5 раза.

Среди художественной литературы также зафиксирован существенный рост — в 3,5 раза. Наибольшей популярностью пользовалась фантастика, чьи продажи увеличились пропорционально общему росту сегмента. На втором месте оказалась мистика с трёхкратным увеличением спроса, а третье место заняли детективы, которые стали покупать вдвое чаще. Небольшой, но стабильный рост продемонстрировали юмористические и драматические произведения.