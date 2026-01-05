В Казани за сутки в уборке снега было задействовано более 900 единиц техники

news_top_970_100
Город
5 января 2026  11:23
Автор:
Владислав Косолапкин

В связи с сильной метелью в Казани мобилизованы все коммунальные службы. По данным комитета внешнего благоустройства, за прошедшие сутки на улично-дорожной сети города работали 902 единицы спецтехники и 517 дорожных рабочих.

На снегоплавильные пункты вывезено 17,7 тысяч тонн снега. Для обработки дорог израсходовано 1006 тонн противогололёдных материалов, из них 397,2 тонны реагента и 609,6 тонны песко-соляной смеси.
Работы продолжаются в усиленном режиме. Днём на очистку дорог вышли 503 единицы техники и 516 рабочих. Основная цель — поддерживать магистрали в проезжем состоянии, несмотря на продолжающийся снегопад.
Всего с начала зимы с улиц города вывезено 155,6 тысяч тонн снега, а общий расход противогололёдных материалов составил 24,8 тысячи тонн.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане спасатели вызволили из снежного плена двух мужчин на снегоходе
На трассе М7 под Мамадышем спасатели согрели и спасли замерзающую семью из Подмосковья
Молодой казанец потерял более миллиона рублей в результате звонка «налоговика»
В Казани на пожаре из-за сигареты пострадал пожилой мужчина
В Казани за сутки в уборке снега было задействовано более 900 единиц техники
Проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань может быть представлен Президенту уже в марте
В Татарстане единовременная выплата новым контрактникам выросла до 2,9 млн рублей
В Казани отремонтировали дороги у школ и лицеев в рамках нацпроекта