В Казани за сутки вывезли 26,7 тысяч тонн снега

В Казани подведены итоги интенсивной уборки города после сильных снегопадов. За прошедшие сутки на расчистке улиц и дорог было задействовано 1088 единиц спецтехники и 634 дорожных рабочих, сообщили в комитете внешнего благоустройства столицы Татарстана.

За этот период из города было вывезено 26,7 тысячи тонн снега. Такой объём работ связан с аномальным количеством осадков: только за первую неделю февраля в городе выпало 85% от месячной нормы.

Для борьбы с гололёдом за сутки использовано 1,4 тысячи тонн противогололедных материалов, включая 597 тонн реагента и 869 тонн песко-соляной смеси.

На сегодняшний день в уборке задействованы 552 единицы техники, включая комбинированные дорожные машины и тракторные щетки, а также 520 дорожных рабочих.

Всего с начала зимнего сезона с улиц Казани вывезено 780,7 тысячи тонн снега и использовано 47,8 тысячи тонн противогололедных материалов.

Напоминаем, что сообщить о проблемах с уборкой можно через телеграм-бот @kznhelpbot или по телефону: +7(843)222-72-22.