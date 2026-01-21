В Казани задержали мужчину, причастного к поджогам оборудования операторов связи

Сотрудники УФСБ по Татарстану совместно с полицией задержали жителя Казани, которого подозревают в серии поджогов объектов сотовой инфраструктуры. По данным силовых ведомств, действия мужчины квалифицированы как террористические.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент в Лаишевском районе, где в конце декабря была подожжена базовая станция одного из операторов связи. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили улики, позволившие установить личность предполагаемого злоумышленника. Уже на следующий день подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Следствие установило, что в начале декабря 37–38-летний мужчина получил через мессенджер предложение «подработки». Неизвестный куратор пообещал по 40 тысяч рублей за каждый поджог оборудования с обязательной видеосъёмкой. Несмотря на осознание незаконности действий, казанец согласился выполнять задания ради денег.

Как уточнили в УФСБ, фигурант причастен как минимум к трём эпизодам: он поджигал базовые станции, климатические шкафы и кабели заземления сотовых компаний, действуя с целью дестабилизации работы органов власти. Позже МВД установило его участие ещё в двух аналогичных поджогах в черте Казани.

В отношении задержанного и неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт». Мужчине грозит длительный срок лишения свободы — до 20 лет.