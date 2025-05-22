В Казани зарегистрированы первые в сезоне случаи отравления грибами

С началом грибного сезона в Казани зарегистрированы первые случаи отравления лесными дарами природы. Семь горожан, употребивших в пищу грибы, приобретённые у уличных торговцев, получили лечение в городской клинической больнице №7. Как сообщили в медучреждении, все пострадавшие уже выписаны с благоприятным исходом.

Медицинские специалисты обращают особое внимание на повышенную опасность в начале грибного сезона. Обильные майские дожди спровоцировали активный рост грибов, что привело к массовым сборам среди населения. Однако, как подчёркивают врачи, отсутствие необходимых знаний о съедобных и ядовитых видах, а также покупка грибов у случайных продавцов значительно повышают риски для здоровья.

Главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина акцентировала внимание на особой опасности двух видов: бледной поганки и галерины, сообщает Татарстан 24. Эти ядовитые грибы, распространённые в регионе, часто становятся причиной тяжёлых отравлений.

Эксперты настоятельно рекомендуют воздерживаться от приобретения грибов в местах несанкционированной торговли и проявлять крайнюю осторожность при самостоятельном сборе. Особое внимание следует уделять правилам обработки и приготовления грибов, так как даже съедобные виды при неправильном приготовлении могут представлять опасность.

При появлении первых симптомов отравления – тошноты, рвоты, головокружения – медики советуют незамедлительно обращаться за профессиональной помощью, поскольку в подобных случаях своевременность медицинского вмешательства часто становится решающим фактором для сохранения здоровья и жизни.