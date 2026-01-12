В казанских парках запустили свыше 500 точек бесплатного Wi-Fi

12 января 2026  08:36

В Казани заметно расширили сеть бесплатного интернета в общественных пространствах. В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 32 городских парках заработала 511 зона Wi-Fi, сообщили в Минцифры Татарстана.

Точки доступа также появились рядом с подъездами многоквартирных домов и на территории Казанского Кремля. Это позволяет горожанам и туристам оставаться онлайн во время прогулок и экскурсий.

В министерстве подчеркнули, что новая цифровая инфраструктура рассчитана на большой поток пользователей и должна обеспечить стабильный доступ к сети для миллионов гостей республики. Проект реализуется в рамках обновлённых нацпроектов, стартовавших с 2025 года.

