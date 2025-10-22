В казанское метро вернулся обновленный поезд «Русич» после капитального ремонта

В казанском метрополитене завершился капитальный ремонт одного из электропоездов модели «Русич». После комплексного обновления состав успешно вернулся на линию и уже перевозит пассажиров.

Специалисты электродепо МУП «Метроэлектротранс» провели все работы в рамках планового ремонта категории ТР-3. Это не просто косметическое обновление, а серьезная техническая процедура. В ходе нее в подвижном составе полностью обновили тормозную систему и оборудование внутри вагонов. Также мастера отремонтировали приборы пневматического и электрического оборудования и проверили техническое состояние воздушных резервуаров.

Такой глубокий ремонт необходим, чтобы вернуть составу полную работоспособность, заменить изношенные узлы и предотвратить возможные неисправности.